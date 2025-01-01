Какие 10 продуктов лучше не покупать в супермаркете, потому что они вредят здоровью

Современные супермаркеты предлагают огромный выбор продуктов, однако не все из них безопасны. Речь пойдет не о традиционно вредных продуктах, таких как чипсы или газировка, а о тех, которые сами по себе не опасны, но теряют качество из-за условий хранения и обработки.
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