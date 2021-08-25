Мировое обозрение

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Обзор графического планшета ViewSonic ViewBoard: пиши, рисуй, учись и работай

Обзор графического планшета ViewSonic ViewBoard: пиши, рисуй, учись и работай

Компания ViewSonic не нуждается в представлении. Своими профессиональными мониторами она покорила многих дизайнеров, художников, инженеров, да и просто всех тех, кто ценит максимально точную цветопередачу и высокое качество изображения.

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