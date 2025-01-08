Золотое правило: как правильно стирать наволочки для подушек

Наволочки для подушек — это неотъемлемая часть постельного белья, которая требует регулярного ухода. Они быстро загрязняются из-за контакта с кожей и волосами, что приводит к накоплению себума, пота, омертвевших клеток кожи и остатков косметики.
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