Связисты ВВО в Забайкалье провели радиотренировку в условиях активной постановки помех

Особенностью комплекса мероприятий стала отработка нормативов по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратных связи.
Особенностью комплекса мероприятий стала отработка нормативов по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратных связи.
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