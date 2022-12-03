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Связисты ВВО в Забайкалье провели радиотренировку в условиях активной постановки помех

Связисты ВВО в Забайкалье провели радиотренировку в условиях активной постановки помех

Особенностью комплекса мероприятий стала отработка нормативов по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратных связи.

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