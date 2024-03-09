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Артист Филипп Киркоров выступил на концерте в Кремле перед пустым залом

Артист Филипп Киркоров выступил на концерте в Кремле перед пустым залом

После скандальной «голой» вечеринки певец Филипп Киркоров старается избегать встречи с журналистами. Недавно он отказался выступать перед зрителями в Кремлевском дворце, предпочтя записать свой номер заранее перед пустым залом.

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Комментарии
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Vitalich
Пидор - пидором😀
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15 час.
ИЛ
Игорь Литвинов
Какие смелые ))))....сказали фас -и давай грызть указанных.... а как же завсегдатаи *голых вечеринок *- лазарев и билан ???? Ах да -жопки молодые и палочками во власти нравятся(((...их трогать нельзя (((
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14 час.
СЭМЭН Иваницкий
не клоун, а пИДОР(((
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6 час.

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