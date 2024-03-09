Артист Филипп Киркоров выступил на концерте в Кремле перед пустым залом

ИЛ

Игорь Литвинов

Какие смелые ))))....сказали фас -и давай грызть указанных.... а как же завсегдатаи *голых вечеринок *- лазарев и билан ???? Ах да -жопки молодые и палочками во власти нравятся(((...их трогать нельзя (((