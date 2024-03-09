Артист Филипп Киркоров выступил на концерте в Кремле перед пустым залом

После скандальной «голой» вечеринки певец Филипп Киркоров старается избегать встречи с журналистами. Недавно он отказался выступать перед зрителями в Кремлевском дворце, предпочтя записать свой номер заранее перед пустым залом.
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