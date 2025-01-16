Два частных лунных модуля отправились к Луне кружным путем

Два частных лунных модуля были запущены в среду компанией SpaceX по заказу американской и японской компаний, желающих начать бизнес на спутнике Земли, сообщает 15 января японская газета Asahi Shimbun, приводя дополнительные подробности о японском аппарате.
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