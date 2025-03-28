Nissan показал новый хэтчбек Micra: «техника» Renault и оригинальный дизайн. Когда он появится в продаже?

Теперь это полностью электрический хэтчбек. Автомобиль создан на основе той же платформы, которая лежит в основе нового электромобиля Renault 5 (напомним, что Nissan и Renault являются партнерами по альянсу).
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