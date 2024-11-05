Украинские войска выпустили 20 снарядов и два БПЛА по Белгородской области

Огневые налеты и атаки беспилотными летательными аппаратами провели украинские войска против Белгородского, Краснояружского районов, Грайворонского муниципального округа и города Шебекино за истекшие сутки, 5 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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