Вице-губернатор ХМАО объехал все ключевые стройки Сургута

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев проверил строительство ключевых объектов в Сургуте. Он побывал на площадке возведения будущего научно-технологического центра, станции переливания крови и скорой медицинской помощи, передает корреспондент URA.
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