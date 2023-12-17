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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщику пожизненно запретили посещать матчи Евролиги из-за расистского оскорбления темнокожего судьи

Евролига вынесла решение по поводу болельщика, который позволил себе расистское оскорбление в адрес темнокожего судьи из Франции Жозефа Биссанга во время домашнего матча «Олимпиакоса» против «Валенсии» (56:63).

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