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Регионы России

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Алена Рапунцель сообщила о диагнозе рак 4 стадии после предательства жениха

Алена Рапунцель сообщила о диагнозе рак 4 стадии после предательства жениха

Блогер и звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель открыто рассказала о своём страшном диагнозе — рак 4 стадии, который перевернул её жизнь.

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