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Новости Липецка

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Программа «Время добра» липецкого фонда «Милосердие» расширила помощь до десяти регионов

Программа «Время добра» липецкого фонда «Милосердие» расширила помощь до десяти регионов

С начала 2026 года малообеспеченным семьям с детьми передано более 900 тонн полезной продукции, география программы расширилась до десяти регионов.

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