Корреспондент канала CNN Фредерик Плейтген, сообщил в прямом эфире о том, что на Украину надвигается крах, Вашингтон может приостановить выделение помощи незалежной, что приведет к катастрофе, так как остальные тут же последуют вслед за ним.
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