SoftBank намеревается вложить в OpenAI около $25 млрд Участие в проекте Stargate, который...

SoftBank намеревается вложить в OpenAI около $25 млрдУчастие в проекте Stargate, который призван за четыре года привлечь $500 млрд к созданию передовой ИИ-инфраструктуры на территории США, для японской корпорации SoftBank является не единственной целью на ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)