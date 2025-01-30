SoftBank намеревается вложить в OpenAI около $25 млрд Участие в проекте Stargate, который...

SoftBank намеревается вложить в OpenAI около $25 млрдУчастие в проекте Stargate, который призван за четыре года привлечь $500 млрд к созданию передовой ИИ-инфраструктуры на территории США, для японской корпорации SoftBank является не единственной целью на ближайшее время.