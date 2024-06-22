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Путин нарушил молчание и озвучил то, что должно было остаться тайной, считает Хазин

Путин нарушил молчание и озвучил то, что должно было остаться тайной, считает Хазин

Вчера 1,9K прочитали Мир оказался в крайне глубоком и системном кризисе, и западные элиты не имеют ни малейшего представления о путях выхода из него.

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Комментарии
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Виктор NVS
Необходимо ускоренное объединение всех стран, кто хочет избавиться от ига США. В том числе и из числа Европейских. Если обеспечить честные выборы, то Европа поменяет свое лицо… Проблема в США - они несут миру войну, смерть, нищету и зависимость…
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