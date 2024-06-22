Путин нарушил молчание и озвучил то, что должно было остаться тайной, считает Хазин

Виктор NVS

Необходимо ускоренное объединение всех стран, кто хочет избавиться от ига США. В том числе и из числа Европейских. Если обеспечить честные выборы, то Европа поменяет свое лицо… Проблема в США - они несут миру войну, смерть, нищету и зависимость…