Бубнов назвал нестрашным возможное поражение России от Камеруна

Встреча состоится 12 октября в 19:00 (мск).Встреча состоится 12 октября в 19:00 (мск).Популярный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном исходе товарищеского матча между сборными России и Камеруна.
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