Сбер реструктуризирует кредиты пострадавшим в Орске

Застрахованные жители получат выплаты в приоритетном порядке Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов жителям, которые пострадали от наводнения в Орске Оренбургской области, сообщили в пресс-службе банка.
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