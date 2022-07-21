Во Франции сравнили антироссийские санкции Европы с континентальной блокадой Англии в 1806 году

Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж в статье для газеты Le Figaro выразил мнение, что вводя антироссийские санкции Европа должна вспомнить к чему привела блокада Англии, которую установил Наполеон в 1806 году.
Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж в статье для газеты Le Figaro выразил мнение, что вводя антироссийские санкции Европа должна вспомнить к чему привела блокада Англии, которую установил Наполеон в 1806 году.
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