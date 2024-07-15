В Евпатории число госпитализированных детей из лагеря увеличилось до 26

26 детей из евпаторийского оздоровительного лагеря «Каламитский Бриз» были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю 15 июля.
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