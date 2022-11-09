В Китае назвали 2 веских причины, по которым США не заинтересованы в мире на Украине

Global Times утверждает, что американская сторона пытается затянуть украинский конфликт, чтобы "убить двух зайцев"Китайское издание Global Times утверждает, что интерес США на Украине заключается в том, чтобы конфликт длился как можно дольше.
Global Times утверждает, что американская сторона пытается затянуть украинский конфликт, чтобы "убить двух зайцев"Китайское издание Global Times утверждает, что интерес США на Украине заключается в том, чтобы конфликт длился как можно дольше.
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