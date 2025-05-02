ФСБ: в Дагестане задержана женщина, готовившая теракт

Сторонница международной террористической организации задержана в Дагестане за подготовку взрыва самодельной бомбы у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), его цитирует "Интерфакс".
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