На Сахалине объявили экстренное предупреждение в связи с циклоном

Экстренное предупреждение о прохождении 3 ноября циклона объявлено в Сахалинской области на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского районов — там прогнозируют сильные осадки, усиление ветра на побережьях, днем местами налипание мокрого снега.
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