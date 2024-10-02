Театр абсурда
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Театр абсурда

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ФСБ задержала 39 экстремистов, которые вербовали российских подростков для насилия через Discord

ФСБ задержала 39 экстремистов, которые вербовали российских подростков для насилия через Discord

В 78 регионах РФ прошла масштабная операция ФСБ в «отношении членов деструктивных интернет-сообществ», в результате которой были задержаны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.

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