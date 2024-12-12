Полицейские Хабаровского края приняли участие в церемониях вручения паспортов подросткам

Так, в честь празднования Дня Конституции Российской Федерации юные граждане, достигшие 14-летнего возраста получили свои первые паспорта.
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