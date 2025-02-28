Экс-депутат Рады рассказал о последствии сделки Украины и США

ЛБ Людмила Боченкова если Трамп назначит Украине платить лолг в 500миллиардов то платить придётся до 2275г! а один триллион до 2525г! при условии платить по 2миллиарда в год! да проценты в добавок!

Анатолий Анатольев ЗЛО бандеровское - наказано на все 100!!!!!! Родины нет, земли нет, друзей нет и кружевных не видно, а как скакали - ФУУУУУУ!