Детали сделки о природных ресурсах Украины, которую президент страны Владимир Зеленский подпишет с США, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не принадлежащие им.
Экс-депутат Рады рассказал о последствии сделки Украины и США
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
если Трамп назначит Украине платить лолг в 500миллиардов то платить придётся до 2275г! а один триллион до 2525г! при условии платить по 2миллиарда в год! да проценты в добавок!
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22 час.
Анатолий Анатольев
ЗЛО бандеровское - наказано на все 100!!!!!! Родины нет, земли нет, друзей нет и кружевных не видно, а как скакали - ФУУУУУУ!
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21 час.
Валерий Самойлов
Украинцы проснитесь. Где ваш патриотизм? Зеля распродаёт и раздает Украину за собственное благополучие! Значит не верна народная поговорка:"... Где хохол прошёл, там еврею делать нечего! "
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20 час.
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