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ТАСС

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В Боливии из-за взрыва на военном объекте погибли два человека

В Боливии из-за взрыва на военном объекте погибли два человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли и 59 пострадали из-за взрыва на территории центра обслуживания военной техники в городе Виача в Боливии.

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