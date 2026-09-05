В Боливии из-за взрыва на военном объекте погибли два человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли и 59 пострадали из-за взрыва на территории центра обслуживания военной техники в городе Виача в Боливии.
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