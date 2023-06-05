Кого могут лишить загранпаспорта?

В России ввели изменения в закон, касающиеся загранпаспортов. Могут ли любой загранпаспорт признать недействительным или изъять? Как пояснил адвокат Алексей Гавришев, у большинст­ва граждан проблем с загранпаспортами из-за изменений не возникнет.