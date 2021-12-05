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За сутки в Белгородской области скончались десять ковид-пациентов

За сутки в Белгородской области скончались десять ковид-пациентов

Среди скончавшихся – шесть мужчин и четыре женщины: – житель Белгорода 1935 года рождения (горбольница №2 Белгорода); – житель Белгорода 1946 года рождения (горбольница №2 Белгорода); – житель Ракитянского района 1952 года рождения (горбольница №2 Белгорода); – житель Ивнянского района 1952 года рождения (Борисовская ЦРБ); – житель Старооскольского округа 1956 года рождения (Старооскольская окружная больница); – житель Новооскольского округа 1952 года рождения (Старооскольская окружная больница); – жительница Борисовского района 1955 года рождения (Борисовская ЦРБ); – жительница Белгородского района 1956 года рождения (Чернянской ЦРБ); – жительница Старооскольского городского округа 1969 года рождения (Старооскольская окружная больница); – жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения (Старооскольская окружная больница).

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