В Тамбовской области женщина присвоила сбережения умершего пенсионера

А

Александр24

Интересно, кто и на какие деньги хоронил пенсионера, кто будет заказывать памятник и благоустраивать захоронение. Внучка? Сомнительно что-то. Моя жена хоронила двоюродную сестру в том же Тамбове. Скромные похороны обошлись в 100 тыс. руб. Прошёл год - памятник, ограда, плитка - ещё 250 тыс. ( Правда благоустраивалось уже всё 3-х местное захоронение - сестра, её муж, и её мать). Так что - кража ли там была?