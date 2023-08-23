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В Тамбовской области женщина присвоила сбережения умершего пенсионера

В Тамбовской области женщина присвоила сбережения умершего пенсионера

Инцидент произошёл в селе Заворонежское Мичуринского округа. С карты умершего пенсионера были украдены 223 тысячи рублей.

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Комментарии
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Александр24
Интересно, кто и на какие деньги хоронил пенсионера, кто будет заказывать памятник и благоустраивать захоронение. Внучка? Сомнительно что-то. Моя жена хоронила двоюродную сестру в том же Тамбове. Скромные похороны обошлись в 100 тыс. руб. Прошёл год - памятник, ограда, плитка - ещё 250 тыс. ( Правда благоустраивалось уже всё 3-х местное захоронение - сестра, её муж, и её мать). Так что - кража ли там была?
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