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Коэффициенты на бой Фьюри — Чисора 3: ставки, кто фаворит в бое 3 декабря

3 декабря в Лондоне (Великобритания) состоится боксерский турнир, которой возглавит третий поединок между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

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