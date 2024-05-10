После того как в Вашингтоне объявили о приостановке поставок авиационных бомб Израилю, в Тель-Авиве премьер-министр Израиля выступил с резким и […] The post Нетаньяху пообещал убивать палестинцев ногтями appeared first on Медиакратия.
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