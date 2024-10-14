Ситуация на рынке труда РФ остается стабильной

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госдумы заявил, что ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4%, передает РИА Новости.
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