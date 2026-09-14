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Воронежские новости

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Непогода застанет водителей на трассе М-4 в Воронежской области

Непогода застанет водителей на трассе М-4 в Воронежской области

Сегодня, 14 сентября, на автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области местами пройдут дожди. Водителей предупреждают быть аккуратнее в непогоду: тормозной путь авто на мокром асфальте увеличен, высока вероятность заносов.

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