В Магаданской области полицейские вместе со сказочными зимними волшебниками поздравили воспитанников подшефной школы-интерната поселка Сокол

Накануне новогодних праздников в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления МВД России по Магаданской области при поддержке Общественного совета при УМВД вместе со сказочными зимними волшебниками посетили подшефных – воспитанников школы-интерната поселка Сокол.
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