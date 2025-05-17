Отчёт: 2024 год стал самым успешным в истории венгерского туризма

2024 год стал самым успешным в истории туризма Венгрии — почти 18 миллионов туристов, что является рекордным числом, выбрали размещение в туристических учреждениях страны, что на 11% больше, чем в 2023 году, согласно данным агентства Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency.
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