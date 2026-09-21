Минфин и ЦБ разрабатывают алгоритм действий российского стейблкоина

Министерство финансов РФ и Центробанк разрабатывают алгоритм действий российского стейблкоина. Об этом сообщил в беседе с ТАСС замминистра финансов Иван Чебесков.
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