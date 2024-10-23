В Приморье 6 населенных пунктов остались без света

Энергетические компании устраняют аварии в электросетях, вызванные ливнями и сильным ветром, которые частично обесточили пять сел и один город в Приморье, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании.
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