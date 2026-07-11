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Царьград

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В 4 школах Суздаля нашли грязь и нарушения после рейда ОНФ

В 4 школах Суздаля нашли грязь и нарушения после рейда ОНФ

Проверка школьных столовых, проведённая активистами «Народного фронта» в Суздальском районе, выявила, что далеко не во всех учебных заведениях дети питаются в условиях чистоты и с соблюдением установленных норм.

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