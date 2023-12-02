Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Образцы с астероида Рюгу указали на метеоритное происхождение азота на ранней Земле

Образцы с астероида Рюгу указали на метеоритное происхождение азота на ранней Земле

Новое исследование образцов с астероида Рюгу обнаружило неожиданно много азота. Это заставило учёных заподозрить в астероидах и метеоритах переносчиков этого элемента с окраин Солнечной системы вовнутрь, включая околоземное пространство.

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