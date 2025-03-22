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Победа Мирры Андреевой и вылет Медведева, миллиардные активы семьи Дзюбы, первый успех Хэмилтона в «Феррари», интерес «Ювентуса» к Тедеско и другие новости

1. Мирра Андреева во втором круге в Майами обыграла Веронику Кудерметову – 6:0, 6:2. 17-летняя россиянка продлила серию без поражений до 13 матчей.

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