Макрон поддержал идею ввести налог на прибыль от замороженных российских активов

Президент Франции Макрон, отвечая на отвечая на вопрос о позиции Франции по возможному изъятию активов России для финансирования Украины, заявил, что страна поддерживает идею введения налога на прибыль от замороженных российских активов.
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