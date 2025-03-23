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Удар по ВСУ в Умани: пророссийский источник сообщил о восемь пострадавших

Удар по ВСУ в Умани: пророссийский источник сообщил о восемь пострадавших

В Умани, Черкасская область, был нанесен удар по позициям ВСУ, сообщается от источника в николаевском сопротивлении.

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