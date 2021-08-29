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Геологи смоделировали деформацию земной коры в ответ на истончение ледников

Геологи смоделировали деформацию земной коры в ответ на истончение ледников

  Ученые рассчитали скорость гляциоизостатических движений земной коры, которые произошли в результате деградации ледникового покрова Земли в XXI веке, при этом впервые учтена горизонтальная составляющая движений для удаленных от ледников регионов.

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