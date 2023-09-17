«А они огрызаются!»: новая волна мигрантов в РФ отличается дерзким нравом

Виктор Онегин

Почему одна за одной идут статьи об безобразии эмигрантов??? Они безобразят в нашем доме. Значит необходимо писать об отношении властей к эмигрантам. Дружина из народа какие права имеет? Диаспора что может делать и на самом деле делает? Что делает Дума по этому вопросу? непосредственно ваши депутаты? Ну и большой вопрос ,что я сам могу сделать как гражданин РФ? А вот в таких статьях идёт только разжигание меж национального конфликта. Опять же кто непосредственно контролирует поток мигрантов? зачем воздух сотрясать пугалками,зачем призывать к справедливости и борьбе с иностранцами,потенциальными гражданами Р.Ф.?