Мигранты все чаще становятся героями новостей: то они массово уезжают из страны из-за курса доллара или мобилизации, то выясняется, что молодежь из диаспоры терроризирует российские города.
«А они огрызаются!»: новая волна мигрантов в РФ отличается дерзким нравом
Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Гнать всю эту срань из страны!
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2 час.
Александр Рожков
Мочить, на фиг билять, в туалетах, сортирах и гальюнах, уборных, нужниках, толчках и клозетах.
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2 час.
Виктор Онегин
Почему одна за одной идут статьи об безобразии эмигрантов??? Они безобразят в нашем доме. Значит необходимо писать об отношении властей к эмигрантам. Дружина из народа какие права имеет? Диаспора что может делать и на самом деле делает? Что делает Дума по этому вопросу? непосредственно ваши депутаты? Ну и большой вопрос ,что я сам могу сделать как гражданин РФ? А вот в таких статьях идёт только разжигание меж национального конфликта. Опять же кто непосредственно контролирует поток мигрантов? зачем воздух сотрясать пугалками,зачем призывать к справедливости и борьбе с иностранцами,потенциальными гражданами Р.Ф.?
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52 мин.
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