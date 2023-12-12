Комиссия Заксобрания одобрила меры поддержки транспортных полицейских

Комиссия Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции одобрила введение региональных мер поддержки для сотрудников транспортной полиции.
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