Силовиками задержан гендиректор АО «Ямалавтодор» за хищения

Речь идет о Давиде Сарашвили, генеральном директоре АО «Ямалавтодор». По информации РУ ФСБ, подозреваемый осуществлял свою преступную деятельность с сентября по декабрь 2024 года, используя подконтрольное ему юридическое лицо.
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