В Москве прошел круглый стол по роботизации отраслей столичной экономики

В Москве прошел круглый стол о перспективах и барьерах роботизации столичных предприятий. В числе обсуждаемых вопросов – создание эффективных моделей взаимодействия участников рынка, которые позволят ускорить роботизацию главных отраслей городской экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии