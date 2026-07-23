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Аргументы и Факты

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В Москве прошел круглый стол по роботизации отраслей столичной экономики

В Москве прошел круглый стол по роботизации отраслей столичной экономики

В Москве прошел круглый стол о перспективах и барьерах роботизации столичных предприятий. В числе обсуждаемых вопросов – создание эффективных моделей взаимодействия участников рынка, которые позволят ускорить роботизацию главных отраслей городской экономики.

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