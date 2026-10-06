Юрист Георгиева объяснила, как вернуть долг при банкротстве должника

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева посоветовала взыскивать невозвращенный долг через суд до начала процедуры банкротства должника.
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