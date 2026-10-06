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Юрист Георгиева объяснила, как вернуть долг при банкротстве должника

Юрист Георгиева объяснила, как вернуть долг при банкротстве должника

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева посоветовала взыскивать невозвращенный долг через суд до начала процедуры банкротства должника.

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