Водитель школьного автобуса показал экстрим-заезд по новоаннинской трассе 😱😱😱 Мужчина четыре раза в день возит детей по дороге, ведущей от трассы «Панфилово - Тростянский – Попов» к хутору Дробязкин.
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Водитель школьного автобуса показал экстрим-заезд по новоаннинской трассе 😱😱😱 Мужчина четыре раза в день возит детей по дороге, ведущей от трассы «Панфилово - Тростянский – Попов» к хутору Дробязкин.