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Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала парного турнира в Пекине

Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала парного турнира в Пекине

Во втором раунде соревнований в Пекине российско-бельгийский тандем разгромил пару Терезы Михаликовой и Оливии Николлс со счетом 6:1, 6:3.

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